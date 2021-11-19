В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог

Длина хот-дога – более 2 м, а вес – 16 кг. Чтобы вынести его на сцену, понадобилось шесть человек. Достижение внесено в Национальную книгу рекордов.

Харьковский хот-дог попал в Национальную книгу рекордов.



Об этом на своей странице в Facebook, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Фиксировали рекорд эксперты из Национального реестра рекордов Украины. Его внесли в категорию «Кулинарное искусство».

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На презентации хот-дога, изготовленного Роганским мясокомбинатом, присутствовали более 100 человек.

В составе хот-дога, кроме традиционной булки, причем цельной, были огромная сосиска длиной 2 м 16 см, корейская морковь, соленые огурцы, сыр и маринованный лук. Также на него ушло почти по литру горчицы и кетчупа.

Ранее Власти писали, что в Киеве более сотни поваров приготовили 200-килогарммовую шаурму, которая стала самой большой в мире.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Харьков, рекорд, хот-дог