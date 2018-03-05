В Германии почти договорились о составе нового правительства

По предварительным данным, СДПГ, «Зеленым» и СвДП удалось согласовать распределение министерских должностей в новом правительстве.

Должность федерального канцлера займет Олаф Шольц.



Об этом сообщает Focus.

Как отмечает издание, это не окончательное распределение портфелей, которое, вероятно, станет предметом жестких переговоров.

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Должность федерального канцлера займет Олаф Шольц.

Министр финансов – Кристиан Линднер (СвДП).

Министерство экономики и климата – Роберт Габек («Зеленые»).

Министерство иностранных дел – Анналена Бербок («Зеленые»).

Министерство внутренних дел – Кристине Ламбрехт (СДПГ).

Министерство трансформации и строительства – Свенья Шульце (СДПГ)..

Министерство здравоохранения – Михаэль Тойрер (СвДП).

Министерство труда и социальных вопросов – Губертус Гайл (СДПГ).

Министерство транспорта – Антон Гофрайтер («Зеленые»).

Министерство обороны – Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (СвДП).

Министерство юстиции – Фолькер Виссинг или Марко Бушманн (СвДП).

Министерство продовольствия и сельского хозяйства – Штеффи Лемке («Зеленые»).

Министерство образования и науки – Клара Гейвитц (СДПГ).

Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи – Катрин Геринг-Экардт («Зеленые»).

Министерство экономического развития – Бербел Кофлер (СДПГ).

Ведомство федерального канцлера – Вольфганг Шмидт (СДПГ).

Ранее Власти писали, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг. Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических партий.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: правительство, Германия, коалиция