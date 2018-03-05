В Германии почти договорились о составе нового правительства
По предварительным данным, СДПГ, «Зеленым» и СвДП удалось согласовать распределение министерских должностей в новом правительстве.
Об этом сообщает Focus.
Как отмечает издание, это не окончательное распределение портфелей, которое, вероятно, станет предметом жестких переговоров.
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Должность федерального канцлера займет Олаф Шольц.
Министр финансов – Кристиан Линднер (СвДП).
Министерство экономики и климата – Роберт Габек («Зеленые»).
Министерство иностранных дел – Анналена Бербок («Зеленые»).
Министерство внутренних дел – Кристине Ламбрехт (СДПГ).
Министерство трансформации и строительства – Свенья Шульце (СДПГ)..
Министерство здравоохранения – Михаэль Тойрер (СвДП).
Министерство труда и социальных вопросов – Губертус Гайл (СДПГ).
Министерство транспорта – Антон Гофрайтер («Зеленые»).
Министерство обороны – Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (СвДП).
Министерство юстиции – Фолькер Виссинг или Марко Бушманн (СвДП).
Министерство продовольствия и сельского хозяйства – Штеффи Лемке («Зеленые»).
Министерство образования и науки – Клара Гейвитц (СДПГ).
Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи – Катрин Геринг-Экардт («Зеленые»).
Министерство экономического развития – Бербел Кофлер (СДПГ).
Ведомство федерального канцлера – Вольфганг Шмидт (СДПГ).
Ранее Власти писали, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг. Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических партий.