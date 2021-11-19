Байден заявил о решении баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден намерен снова баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Байден решил баллотироваться на выборах в 2024 году



Об этом сообщило The Washington Post. О своем желании Байден заявил на встрече с донорами демократической партии.

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По мнению издания, цель этого заявления – ослабить опасения демократов из-за здоровья Байдена и падения его рейтинга до 40%.

«Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. И я рад, что это так», – сказал бывший сенатор и друг Байдена Крис Додд.

При этом бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл, который присутствовал на встрече, сказал, что Байден не намерен идти на второй срок, если почувствует нехватку физических или эмоциональных сил для работы президентом США.

В пятницу Байден проходил медобследование. Из-за этого полномочия президента США даже на недолгое время переходили вице-президенту Камале Харрис.

Врач 79-летнего президента США сказал после осмотра, что Байден «здоров» и «энергичен»: его жесткая походка связана со спинальным артритом, а покашливание – с кислотным рефлюксом.

Советники Байдена говорят, что здоровье не является проблемой, которая могла бы предотвратить кампанию по переизбранию.

«Он сказал людям в частном порядке, что планирует участвовать в гонке, и мы будем готовы к этому», – сказал на условиях анонимности один из советников президента США.

Ранее Власти сообщали, что президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться в больнице под анестезией во время колоноскопии.

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Тэги: США, Джо Байден