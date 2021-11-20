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Главная » Мир » Происшествия
18:10 21 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Грузии критическая ситуация с COVID-19

Cистема здравоохранения Грузии едва ли справляется с эпидемиологической ситуацией в стране.

Замглавы национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паат Имнадзе

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на замглавы национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

Так, по его словам Грузинская система здравоохранения «работает на грани возможностей» – в стране выявляют более чем 4000 новых случаев коронавируса ежедневно.

Замглавы национального центра контроля заболеваний считает, что если такая ситуация сохранится, то Грузии понадобится увеличивать количество мест в больницах для новых пациентов с коронавирусом.

«Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей», – сказал Имнадзе.

Как ранее сообщали Власти, в Украине количество заболевших и выздоровевших от COVID-19 за сутки практически сравнялось.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Грузия, коронавирус
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