В Грузии критическая ситуация с COVID-19

Cистема здравоохранения Грузии едва ли справляется с эпидемиологической ситуацией в стране.

Замглавы национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паат Имнадзе



Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на замглавы национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

Так, по его словам Грузинская система здравоохранения «работает на грани возможностей» – в стране выявляют более чем 4000 новых случаев коронавируса ежедневно.

Замглавы национального центра контроля заболеваний считает, что если такая ситуация сохранится, то Грузии понадобится увеличивать количество мест в больницах для новых пациентов с коронавирусом.

«Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей», – сказал Имнадзе.

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