В Латвии начинаются ежегодные учения стран НАТО

В Латвии пройдут совместные ежегодные учения стран НАТО Winter Shield 2021.

Учения будут проходить на военном полигоне Адажи



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии.

В Латвии с 22 ноября стартуют совместные ежегодные учения стран НАТО под названием Winter Shield 2021. Они продолжатся до 4 декабря и будут проходить на военном полигоне Адажи.

«Учения проводятся для тренировки и повышения боевых возможностей частей, а также взаимного сотрудничества и совместимости вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», – говорится в сообщении.

В военных учениях примут участие солдаты мотострелковой бригады Сухопутных войск, Национальной гвардии, Вооруженных сил Литвы, Боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и Командования вооруженных сил США в Европе.

Боевую группу в Латвии возглавит Канада. Эта группа состоит из более чем 1,5 тысяч солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

В ходе военных учений будут отрабатываться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.

Как ранее сообщали Власти, Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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