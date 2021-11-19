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21:23 21 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Австрия закрывается для туристов с понедельника

Австрия закрывается для туристов с 22 ноября по 13 декабря.

В Астрии с 22 ноября начинается всеобщий локдаун

Об этом сообщил  австрийский тревел-портал. Решение приняли из-за ситуации с распространением COVID-19.

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В Австрии  с 22 ноября начинается общий локдаун, который распространяется не только на невакцинированных, но и на тех, кто уже получил прививку или переболел.

Его эффективность оценят через 10 дней. Изоляция должна завершиться не позднее 13 декабря.

После завершения карантина в Австрии для посещения общественных мест, включая рождественские ярмарки, нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении.  От такого обязательства освобождены дети до 12 лет.

В магазинах, музеях и общественном транспорте обязательно носить маску, при чем со степенью защиты FFP2.

Как ранее Власти сообщали, канцлер Александр Шалленберг объявил, что Австрия станет первой европейской страной, которая сделает вакцинацию против COVID-19 обязательной.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: австрия, карантин, covid-19, локдаун
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