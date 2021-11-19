Австрия закрывается для туристов с понедельника
Австрия закрывается для туристов с 22 ноября по 13 декабря.
Об этом сообщил австрийский тревел-портал. Решение приняли из-за ситуации с распространением COVID-19.
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В Австрии с 22 ноября начинается общий локдаун, который распространяется не только на невакцинированных, но и на тех, кто уже получил прививку или переболел.
Его эффективность оценят через 10 дней. Изоляция должна завершиться не позднее 13 декабря.
После завершения карантина в Австрии для посещения общественных мест, включая рождественские ярмарки, нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. От такого обязательства освобождены дети до 12 лет.
В магазинах, музеях и общественном транспорте обязательно носить маску, при чем со степенью защиты FFP2.
Как ранее Власти сообщали, канцлер Александр Шалленберг объявил, что Австрия станет первой европейской страной, которая сделает вакцинацию против COVID-19 обязательной.