Австрия закрывается для туристов с понедельника

Австрия закрывается для туристов с 22 ноября по 13 декабря.

В Астрии с 22 ноября начинается всеобщий локдаун



Об этом сообщил австрийский тревел-портал. Решение приняли из-за ситуации с распространением COVID-19.

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В Австрии с 22 ноября начинается общий локдаун, который распространяется не только на невакцинированных, но и на тех, кто уже получил прививку или переболел.

Его эффективность оценят через 10 дней. Изоляция должна завершиться не позднее 13 декабря.

После завершения карантина в Австрии для посещения общественных мест, включая рождественские ярмарки, нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. От такого обязательства освобождены дети до 12 лет.

В магазинах, музеях и общественном транспорте обязательно носить маску, при чем со степенью защиты FFP2.

Как ранее Власти сообщали, канцлер Александр Шалленберг объявил, что Австрия станет первой европейской страной, которая сделает вакцинацию против COVID-19 обязательной.

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Тэги: австрия, карантин, covid-19, локдаун