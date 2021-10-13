В России злоумышленники везли закапывать труп, но попали в ДТП

В Ленинградской области из багажника автомобиля выпал труп после ДТП.

Двое мужчин, которые находились в это время в автомобиле бросили авто и скрылись в лесу



Об этом сообщает «78.ru».

Ночью, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль угодил в ограждение. От столкновения в авто открылся багажник, а из него выпал труп мужчины с перерезанным горлом.

Двое мужчин, которые находились в это время в автомобиле бросили авто и скрылись в лесу.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в автомобиле не только выпавшего из багажника метрового мужчину, но и две лопаты, веревку и мешки. Судя по всему, злоумышленники везли закапывать труп. В настоящее время из разыскивают правоохранительные органы.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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