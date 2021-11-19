Во Львове прогремел взрыв на химическом заводе

Во Львове в воскресенье, 21 ноября, прогремел взрыв на АО «Львовский химический завод», никто не пострадал.

Взрыв прогремел в 14:10 в воскресенье



Об этом в Facebook сообщил руководитель «Варта 1″ Игорь Зинкевич. Он уточнил, что огня не было, но на территории предприятия в помещениях повыбивало стекла.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Прибыли пожарные, но их не пускают. Пожара нет, однако на заводе видно, как вылетели окна. Облако, которое могли наблюдать, – не что иное чем поднявшаяся в воздух пыль», – сообщил Зинкевич.

По информации издания “Варта 1”, взрыв произошел в 14:10 на улице Раховской, 16 в Сыхивском районе города.

Руководство завода объяснило, что причиной взрыва стал находившийся под давлением аварийный клапан.

На месте происшествия присутствовали все службы – полиция, ГСЧС, медики скорой помощи. По состоянию на 15:20 все службы покинули территорию предприятия.

В администрации заверили, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

АО «Львовский химический завод» – крупнейший на Западной Украине производитель технических, пищевых, медицинских газов и газовых смесей. Компания осуществляет поставку всего спектра газовой продукции - технических и пищевых газов газообразных в баллонах различного объёма и сжиженных газов в цистернах, медицинских газов, многокомпонентных газовых смесей.

Ранее Власти писали, что 10 человек получили ранения, один из них – очень серьезное, в результате взрыва на базе канадских вооруженных сил «Комокс».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: взрыв, Львов