Путин сделал прививку от COVID-19 и захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал еще одну прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт», и теперь хочет стать участником испытаний назального препарата.
Об этом сообщило ТАСС. О своей ревакцинации президент РФ сообщил на встрече с замдиректора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация», – сказал Путин.
Он уточнил, что укол ему сделали два часа назад, никаких побочных эффектов он не ощущает.
Глава РФ также выразил желание принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».
В ходе встречи с Логуновым президент РФ спросил, может ли он принять участие в эксперименте.
Логунов ответил утвердительно и добавил, что президенту необходимо подписать соответствующее согласие, чтобы принять участие.
«Обязательно подпишу. Может быть, сегодня это сделаю», – ответил Путин.
Как ранее писали Власти, российский президент рассказал, какую вакцину от коронавируса выбрал и как перенес прививку.