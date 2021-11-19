Путин сделал прививку от COVID-19 и захотел участвовать в испытаниях назальной вакцины

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал еще одну прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник Лайт», и теперь хочет стать участником испытаний назального препарата.

Путин заявил о ревакцинации от COVID-19



Об этом сообщило ТАСС. О своей ревакцинации президент РФ сообщил на встрече с замдиректора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

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«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинация», – сказал Путин.

Он уточнил, что укол ему сделали два часа назад, никаких побочных эффектов он не ощущает.

Глава РФ также выразил желание принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».

В ходе встречи с Логуновым президент РФ спросил, может ли он принять участие в эксперименте.

Логунов ответил утвердительно и добавил, что президенту необходимо подписать соответствующее согласие, чтобы принять участие.

«Обязательно подпишу. Может быть, сегодня это сделаю», – ответил Путин.

Как ранее писали Власти, российский президент рассказал, какую вакцину от коронавируса выбрал и как перенес прививку.

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Тэги: Владимир Путин, вакцинация