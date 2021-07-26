В США внедорожник влетел в людей на рождественском параде: есть погибшие и раненые

В центре города Вокеша (Висконсин, США) внедорожник въехал в многолюдный рождественский парад – более 20 человек получили ранения, количество погибших уточняется.

Инцидент произошел в воскресенье вечером



Об этом сообщило AP. По информации начальника полиции Вокеши Дэна Томпсона, внедорожник прорвал полицейское ограждение и врезался в толпу. Полицейские открыли огонь по автомобилю, чтобы его остановить.

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«Транспортное средство сбило более 20 человек. Некоторые из них были детьми, и в результате этого инцидента несколько человек погибли», – сказал Томпсон.

Отвечая на вопрос о погибших, он ответил, что пока не знает точного количества.

Детская больница Висконсина сообщила в Твиттере, что по состоянию на 8 часов вечера в нее поступило 15 пациентов, при этом о смертельных случаях не сообщалось.

По словам Томпсона, подозреваемый задержан, полицейский не озвучил его мотивов.



Судя по видеозаписям в Facebook, красный внедорожник на большой скорости ехал по закрытой дороге, нагоняя участников. На другой записи, которая, как утверждается, также сделана на месте происшествия, машина проезжает перекресток сквозь деревянные ограждения, слышатся хлопки. Позднее в Twitter появилась видеозапись того, как красный внедорожник въезжает в участников парада и уезжает с места происшествия.



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