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06:50 22 Ноября 2021 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В Брюсселе демонстрация против карантина переросла в массовые беспорядки с пострадавшими

Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Брюсселя в воскресенье в знак протеста против усиленных карантинных ограничений, введенных бельгийским правительством для противодействия последнему всплеску COVID-19.

Мирная демонстрация закончилась насилием

Об этом сообщило AP. К концу вечера мирная демонстрация переросла в насилие, несколько сотен человек начали забрасывать полицейских, громить машины и поджигать мусорные баки.

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В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В ходе столкновений пострадали трое сотрудников полиции и один демонстрант. Кроме того, 42 протестующих были задержаны, а двое арестованы и обвинены в насильственных действиях.

Люди протестовали против возможного ужесточения карантина

Люди протестовали против возможного ужесточения карантина

Участники марша вышли протестовать против рекомендаций правительства сделать вакцинацию и возможных шагов по введению обязательных прививок.

Полиция применяла водометы и слезоточивый газ

Полиция применяла водометы и слезоточивый газ

С криками «Свобода! Свобода! Свобода!» и исполнив антифашистскую песню «Bella Ciao», протестующие выстроились за огромным транспарантом с надписью «Вместе за свободу» и направились к штаб-квартире Европейского Союза.

Ранее Власти писали, что введении в Австрии локдауна вызвало волну протестов. На улицы столицы Австрии Вены вышли, по данным полиции, 40 тысяч человек.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Брюссель, акция протеста
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