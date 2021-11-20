Представитель Зеленского заявил о трех направлениях расследования «вагнергейта»

Полноценные выводы относительно операции по задержанию “вагнеровцев” можно будет делать после завершения расследования в трех направлениях.

Федор Вениславский призвал не торопиться с выводами о "вагнергейте"



Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский.

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«Есть три направления расследования этого события. Первое — это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины.

Второй – Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство.

И третье направление – это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, мы сможем делать какие-то выводы», – сказал Вениславский.

Он также напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады, проработав несколько месяцев, подготовила только промежуточный отчет.

«Но я бы призвал всех дождаться окончательного отчета, который должен быть более полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat», – подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что ни расследование Bellingcat, ни Временной следственной комиссии не установили факта государственной измены со стороны высших должностных лиц Украинского государства или факта утечки информации из Офиса президента.

Как ранее сообщали Власти, финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

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Тэги: Вагнергейт, Федор Вениславский