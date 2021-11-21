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08:44 22 Ноября 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Впервые за полтора месяца в Украине меньше 8 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 22 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7464 заражения коронавирусом, 326 человек умерли от болезни.

В Украине сократилось количество новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди новых больных 579 детей и 74 медицинских работника. Последний раз менее 8 тысяч заболевших в Украине фиксировали 4 октября.

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Лидерами по новым случаям инфицирования стали Днепропетровская область – 1242, Запорожская – 653, Одесская – 655, Хмельницкая – 598 и город Киев – 559.

Количество новых больных COVID-19 по регионам:

  • г. Киев – 358;

  • Винницкая область – 384;

  • Волынская область – 340;

  • Днепропетровская область – 864;

  • Донецкая область – 402;

  • Житомирская область – 385;

  • Закарпатская область – 190;

  • Запорожская область – 446;

  • Ивано-Франковская область – 102;

  • Киевская область – 343;

  • Кировоградская область – 190;

  • Луганская область – 37;

  • Львовская область – 397;

  • Николаевская область – 655;

  • Одесская область – 451;

  • Полтавская область – 287;

  • Ривненская область – 161;

  • Сумская область – 205;

  • Тернопольская область – 156;

  • Харьковская область – 330;

  • Херсонская область – 54;

  • Хмельницкая область – 195;

  • Черкасская область – 272;

  • Черновицкая область – 121;

  • Черниговская область – 139.

Ранее Власти писали, что COVID-19 становится все более непредсказуемым, и может маскировать тяжелое течение заболевания легкими симптомами.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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