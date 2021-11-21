Впервые за полтора месяца в Украине меньше 8 тысяч новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 22 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7464 заражения коронавирусом, 326 человек умерли от болезни.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди новых больных 579 детей и 74 медицинских работника. Последний раз менее 8 тысяч заболевших в Украине фиксировали 4 октября.
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Лидерами по новым случаям инфицирования стали Днепропетровская область – 1242, Запорожская – 653, Одесская – 655, Хмельницкая – 598 и город Киев – 559.
Количество новых больных COVID-19 по регионам:
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г. Киев – 358;
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Винницкая область – 384;
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Волынская область – 340;
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Днепропетровская область – 864;
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Донецкая область – 402;
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Житомирская область – 385;
-
Закарпатская область – 190;
-
Запорожская область – 446;
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Ивано-Франковская область – 102;
-
Киевская область – 343;
-
Кировоградская область – 190;
-
Луганская область – 37;
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Львовская область – 397;
-
Николаевская область – 655;
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Одесская область – 451;
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Полтавская область – 287;
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Ривненская область – 161;
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Сумская область – 205;
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Тернопольская область – 156;
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Харьковская область – 330;
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Херсонская область – 54;
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Хмельницкая область – 195;
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Черкасская область – 272;
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Черновицкая область – 121;
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Черниговская область – 139.
Ранее Власти писали, что COVID-19 становится все более непредсказуемым, и может маскировать тяжелое течение заболевания легкими симптомами.