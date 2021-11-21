Впервые за полтора месяца в Украине меньше 8 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 22 ноября за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7464 заражения коронавирусом, 326 человек умерли от болезни.

В Украине сократилось количество новых случаев инфицирования COVID-19



Об этом свидетельствует статистика на сайте Минздрава. Среди новых больных 579 детей и 74 медицинских работника. Последний раз менее 8 тысяч заболевших в Украине фиксировали 4 октября.

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Лидерами по новым случаям инфицирования стали Днепропетровская область – 1242, Запорожская – 653, Одесская – 655, Хмельницкая – 598 и город Киев – 559.

Количество новых больных COVID-19 по регионам:

г. Киев – 358;

Винницкая область – 384;

Волынская область – 340;

Днепропетровская область – 864;

Донецкая область – 402;

Житомирская область – 385;

Закарпатская область – 190;

Запорожская область – 446;

Ивано-Франковская область – 102;

Киевская область – 343;

Кировоградская область – 190;

Луганская область – 37;

Львовская область – 397;

Николаевская область – 655;

Одесская область – 451;

Полтавская область – 287;

Ривненская область – 161;

Сумская область – 205;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 330;

Херсонская область – 54;

Хмельницкая область – 195;

Черкасская область – 272;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область – 139.

Ранее Власти писали, что COVID-19 становится все более непредсказуемым, и может маскировать тяжелое течение заболевания легкими симптомами.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19