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09:21 22 Ноября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Украинские военные использовала американские ракеты Javelin на Донбассе

Вооруженные силы Украины использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупационных войск на Донбассе.

Украина использовала ПТРК Javelin на Донбассе

Об этом в интервью изданию Military Times сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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«Буданов сказал, что системы Javelin также использовались против российских войск», — сказано в публикации.

По словам Буданова, американские ракеты вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2, которые задействованы в боевых действиях против пророссийских боевиков, «обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой».

При этом глава украинской разведки подчеркнул, что Украина нуждается в большей военной помощи со стороны Соединенных Штатов. В частности, украинской армии необходимы системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.

«Ракетные батареи Patriot, а также противоракетные, артиллерийские и минометные системы входят в список желаний Украины», — сказано в публикации.

Ранее Власти сообщали, что в воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограммов.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: война на Донбассе, Javelin, Кирилл Буданов
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