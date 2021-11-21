Украинские военные использовала американские ракеты Javelin на Донбассе
Вооруженные силы Украины использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупационных войск на Донбассе.
Об этом в интервью изданию Military Times сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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«Буданов сказал, что системы Javelin также использовались против российских войск», — сказано в публикации.
По словам Буданова, американские ракеты вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2, которые задействованы в боевых действиях против пророссийских боевиков, «обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой».
При этом глава украинской разведки подчеркнул, что Украина нуждается в большей военной помощи со стороны Соединенных Штатов. В частности, украинской армии необходимы системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.
«Ракетные батареи Patriot, а также противоракетные, артиллерийские и минометные системы входят в список желаний Украины», — сказано в публикации.
Ранее Власти сообщали, что в воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограммов.