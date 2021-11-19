На президентских выборах в Болгарии победу одержал действующий глава государства, который называл Крым российской территорией.

Румен Радев останется президентом Болгарии на еще один срок



Об этом сообщило Интерфакс со ссылкой на информацию о результатах экзит-поллов в европейских СМИ.

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Они показывают, что Радев получил от 63% до 65% голосов в то время как его ближайшего конкурента Анастаса Герджикова поддержали от 31% до 33% избирателей.

Победа Радева, как отмечают СМИ, – хорошие новости для коалиции «Продолжаем перемены», которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.

В ходе предвыборной кампании Герджиков, как отмечается в сообщениях, обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России. Однако по словам аналитиков, Радев во время первого президентского срока показал, что такие обвинения голословны.

Ранее Власти сообщали, что лидер Болгарии считает Крым российской территорией, а санкции против Москвы неэффективными.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: выборы президента, Болгария