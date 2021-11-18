НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:19 22 Ноября 2021 Просмотров 1047   КомментариевКомментарии

Пьяные белорусские пограничники с оружием выпрашивали у поляков сигареты. Видео

Ночью 21 ноября белорусские пограничники с явными признаками алкогольного опьянения возле ограждения на границе цеплялись к польским коллегам, предлагаю обменяться сигаретами.

Соответствующее видео выложил в Twitter министерство обороны Польши.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

На кадрах видно, что белорусские военные вооружены. Они держатся на ногах несколько неуверенно, и на ломанном английском заплетающимся языком уговаривают польских силовиков обменяться сигаретами.

В комментариях к видео военные отметили, что это уже не первый подобный случай.


Как ранее сообщали Власти, польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью представитель белорусских спецслужб ломает ограждение на польско-белорусской границе.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Польша, беларусь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.11.2021 18:30
В лесу на белорусско-польской границе умер годовалый ребенок сирийской пары
ТОР
18.11.2021 14:17
Мигранты при поддержке белорусских спецслужб пытались ночью прорваться в Польшу
ТОР
17.11.2021 15:49
Беларусь остановила прокачку нефти в Европу через Польшу
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com