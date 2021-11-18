Пьяные белорусские пограничники с оружием выпрашивали у поляков сигареты. Видео

Ночью 21 ноября белорусские пограничники с явными признаками алкогольного опьянения возле ограждения на границе цеплялись к польским коллегам, предлагаю обменяться сигаретами.

Соответствующее видео выложил в Twitter министерство обороны Польши.

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На кадрах видно, что белорусские военные вооружены. Они держатся на ногах несколько неуверенно, и на ломанном английском заплетающимся языком уговаривают польских силовиков обменяться сигаретами.

В комментариях к видео военные отметили, что это уже не первый подобный случай.

Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 21, 2021



Как ранее сообщали Власти, польские пограничники опубликовали видео, на котором ночью представитель белорусских спецслужб ломает ограждение на польско-белорусской границе.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Польша, беларусь