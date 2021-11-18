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11:47 22 Ноября 2021 23 Комментарии
Собирал дрова: в Днепропетровской области военные на учениях подстрелили гражданского
В Днепровской области подстрелили гражданского, который случайно попал на военный полигон для стрельбищ.
Мужчина оказался вблизи военного полигона из-за того, что собирал дрова для отопления своего частного дома
Об этом сообщает «Дніпро Обласний» в Telegram.
В днепропетровской области возле села Чкалово солдаты воинской части А0593 случайно подстрелили гражданского, который оказался вблизи военного полигона, где проходили стрельбища.
Пуля попала мужчине в шею, с ранением его доставили в никопольскую больницу. В настоящее время его состояние стабильно, он был доставлен в Днепр для дальнейшего лечения.
Как выяснилось позже, мужчина оказался вблизи военного полигона из-за того, что собирал дрова для отопления своего частного дома.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве возле суда стреляли в человека.
Тэги: стрельба, Днепропетровская область, военный полигон, стрельбище, гражданский
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