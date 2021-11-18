Собирал дрова: в Днепропетровской области военные на учениях подстрелили гражданского

В Днепровской области подстрелили гражданского, который случайно попал на военный полигон для стрельбищ.

Мужчина оказался вблизи военного полигона из-за того, что собирал дрова для отопления своего частного дома



Об этом сообщает «Дніпро Обласний» в Telegram.

В днепропетровской области возле села Чкалово солдаты воинской части А0593 случайно подстрелили гражданского, который оказался вблизи военного полигона, где проходили стрельбища.

Пуля попала мужчине в шею, с ранением его доставили в никопольскую больницу. В настоящее время его состояние стабильно, он был доставлен в Днепр для дальнейшего лечения.

Как выяснилось позже, мужчина оказался вблизи военного полигона из-за того, что собирал дрова для отопления своего частного дома.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве возле суда стреляли в человека.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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