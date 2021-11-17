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12:12 22 Ноября 2021 147 Комментарии
В Киеве вспыхнул пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк»
В Киеве возник серьезный пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк» на проспекте Победы, 67.
В Киеве загорелась многоэтажка в новостройке
Как сообщили в ГСЧС Киева, звонок о пожаре поступил в 11:03.
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Загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж. Сейчас на месте работает 5 единиц пожарной техники 20 спасателей.
Огонь тушат при помощи 9 порошковых огнетушителей.
Проводится проверка квартир. Уже эвакуировано 37 человек, в том числе один ребенок.
Ранее Власти сообщали, что полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.
Тэги: Киев, пожар, 18
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