В Киеве вспыхнул пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк»

В Киеве возник серьезный пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк» на проспекте Победы, 67.

В Киеве загорелась многоэтажка в новостройке



Как сообщили в ГСЧС Киева, звонок о пожаре поступил в 11:03.

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Загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж. Сейчас на месте работает 5 единиц пожарной техники 20 спасателей.

Огонь тушат при помощи 9 порошковых огнетушителей.

Проводится проверка квартир. Уже эвакуировано 37 человек, в том числе один ребенок.

Ранее Власти сообщали, что полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, пожар, 18