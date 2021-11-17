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Главная » Украина » Происшествия
12:12 22 Ноября 2021 Просмотров 147   КомментариевКомментарии

В Киеве вспыхнул пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк»

В Киеве возник серьезный пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк» на проспекте Победы, 67.

В Киеве загорелась многоэтажка в новостройке

Как сообщили  в ГСЧС Киева, звонок о пожаре поступил в 11:03.

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Загорелись электрощитовые с 5 по 15 этаж. Сейчас на месте работает 5 единиц пожарной техники 20 спасателей.

Огонь тушат при помощи 9 порошковых огнетушителей.

Проводится проверка квартир. Уже эвакуировано 37 человек, в том числе один ребенок.

Спасатели массово эвакуировали жильцрв дома

Спасатели массово эвакуировали жильцрв дома

Спасатель накрыл маской с кислородом ребенка во время эвакуации

Спасатель накрыл маской с кислородом ребенка во время эвакуации

На месте работает 11 единиц пожарной техники 35 спасателей

На месте работает 11 единиц пожарной техники 35 спасателей

Ранее Власти сообщали, что полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар, 18
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