В Украине ослабят ограничение на проезд в транспорте для “красных” зон
Из-за холодов в Украине ослабят карантинные ограничения в общественном транспорте.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала «Интер».
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Так, по его словам в Украине ослабят карантинные ограничения для общественного транспорта – водителям разрешат впускать в салон больше пассажиров.
Связаны послабления с приходом в Украину похолодания – люди мерзнут в ожидании свободного транспорта.
«Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных», – сказал Ляшко.
Напомним, что в «красных» зонах карантина общественным транспортом можно пользоваться только при наличии COVID-сертификата, негативного ПЦР-тест на коронавирус или при наличии справки о выздоровлении от COVID-19.
Как ранее сообщали Власти, общественный транспорт в Киевской области начал работать с усиленными ограничительными мерами.