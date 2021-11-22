В Украине ослабят ограничение на проезд в транспорте для “красных” зон

Из-за холодов в Украине ослабят карантинные ограничения в общественном транспорте.

Связаны послабления с приходом в Украину похолодания - люди мерзнут в ожидании свободного транспорта



Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала «Интер».

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по его словам в Украине ослабят карантинные ограничения для общественного транспорта – водителям разрешат впускать в салон больше пассажиров.

Связаны послабления с приходом в Украину похолодания – люди мерзнут в ожидании свободного транспорта.

«Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных», – сказал Ляшко.

Напомним, что в «красных» зонах карантина общественным транспортом можно пользоваться только при наличии COVID-сертификата, негативного ПЦР-тест на коронавирус или при наличии справки о выздоровлении от COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, общественный транспорт в Киевской области начал работать с усиленными ограничительными мерами.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ляшко, карантин, общественный транспорт