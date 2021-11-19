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13:22 22 Ноября 2021 Просмотров 101   КомментариевКомментарии

Украину накроет резкое похолодание: где ударят морозы

В Украину придет ощутимое, но не окончательное похолодание.

В след за резким похолоданием в Украине ожидается кратковременное потепление, которое наступит ближе к выходным

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

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23 ноября средняя дневная температура в Украине составит от 1 до 5 градусов тепла.

На северо-востоке страны температура может опустится ниже – до 3 градусов мороза. В южной части Украины и Закарпатье будет теплее, от 6 до 11 градусов тепла.

Во многих областях страны, кроме центральных и западных ожидаются осадки. В Киеве ожидается небольшой дождь со снегом.

В след за резким похолоданием в Украине ожидается кратковременное потепление, которое наступит ближе к выходным, после которого, возможно, зимние холода окончательно обоснуются на территории страны.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: погода, синоптик
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