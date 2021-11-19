Украину накроет резкое похолодание: где ударят морозы

В Украину придет ощутимое, но не окончательное похолодание.

В след за резким похолоданием в Украине ожидается кратковременное потепление, которое наступит ближе к выходным



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

23 ноября средняя дневная температура в Украине составит от 1 до 5 градусов тепла.

На северо-востоке страны температура может опустится ниже – до 3 градусов мороза. В южной части Украины и Закарпатье будет теплее, от 6 до 11 градусов тепла.

Во многих областях страны, кроме центральных и западных ожидаются осадки. В Киеве ожидается небольшой дождь со снегом.

В след за резким похолоданием в Украине ожидается кратковременное потепление, которое наступит ближе к выходным, после которого, возможно, зимние холода окончательно обоснуются на территории страны.

Как ранее сообщали Власти, Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: погода, синоптик