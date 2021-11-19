Украину накроет резкое похолодание: где ударят морозы
В Украину придет ощутимое, но не окончательное похолодание.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
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23 ноября средняя дневная температура в Украине составит от 1 до 5 градусов тепла.
На северо-востоке страны температура может опустится ниже – до 3 градусов мороза. В южной части Украины и Закарпатье будет теплее, от 6 до 11 градусов тепла.
Во многих областях страны, кроме центральных и западных ожидаются осадки. В Киеве ожидается небольшой дождь со снегом.
В след за резким похолоданием в Украине ожидается кратковременное потепление, которое наступит ближе к выходным, после которого, возможно, зимние холода окончательно обоснуются на территории страны.
Как ранее сообщали Власти, Ляшко назвал область, которая первой выйдет из “красной” зоны.