Мы обречены, но есть план: Янукович вдруг обратился к украинцам

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны во время Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю ее 8-й годовщины.

Янукович обратился к украинцам второй раз за год



Обращение Януковича опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

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Беглый президент назвал Украину самой бедной и нестабильной страной на континенте, которая стала источником нестабильности в Европе, “государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты”.

По мнению Януковича, за год ситуация на Донбассе существенно ухудшилась.

“Сегодня речь идет уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьезных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия”, – сказано в обращении.

Экс-президент напомнил действующей украинской власти, что в 2019 году она обещала закончить войну, победить коррупцию и социальную несправедливость.

Также беглый президент порассуждал о форматах переговоров по мирному урегулированию.

“А как по поводу России? Или новый министр считает, что без участия РФ новый формат переговоров имеет шансы быть реализованным? Ему, возможно, кажется, что у этой идеи есть перспектива. Но, думаю, в Вашингтоне, в Берлине, и в Париже придерживаются другого мнения”, – высказался Янукович.

По его мнению, Киев якобы пытается разыгрывать “две совершенно взаимоисключающие партии”.

“С одной стороны, он бахвалится тем, что ведет «наглую» внешнюю политику, тем самым якобы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой, по их мнению, постоянно «колеблющихся» Германии и Франции. С другой – заверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать нам всяческую поддержку, не взирая на эту критику и объявляя о том, что минский формат уже неактуален”, – написал экс-президент.

Он также задался вопросом, что произойдет, если баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией перевесит их интересы в Украине. И подчеркнул, что такой возможности исключать нельзя.

Дальше Янукович опять заговорил о разрушенном промышленном потенциале Украины, гигантском государственном долге и тщетности надежд на помощь извне.

Ввиду всего упомянутого Янукович предложил целую новую стратегию развития страны, из которой он сбежал, будучи президентом. В ее основе лежит нейтральный статус государства, восстановление промышленности, прав человека, справедливости и т.д.

Закончил Янукович темой добрососедства и собственным видение мироустройства.

“Тропинки протаптываются к цели по кратчайшей прямой. Если тропа окажется под водой из-за паводка или, не дай Бог, из-за пожара, люди пойдут обходным путем. Но как только вода спадет, а огонь угаснет – все вернется на пути своя. Так устроен человек, так устроен мир”, – по-философски резюмировал “легитимный”.

Ранее Власти сообщали, что бывший президент опубликовал обращение к украинцам в преддверии Дня независимости, назвав главную ошибку за 30 лет.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Виктор Янукович