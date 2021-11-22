Россия разместит на границе с Украиной тяжелые огнеметы “Тосочка” и «Солнцепек»
Минобороны разместит рядом с границе Украины три батальона с бронированной техникой оснащенной тяжелыми огнеметами.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Министерство обороны России заявило о планах до 2027 года сформировать на границе Украиной три новых батальона с бронированной гусеничной и колесной техникой, оснащенной системами огнеметов «Солнцепек» и «Тосочка».
Сообщается, что дополнительные батальоны будут размещены для обороны юга России – Кавказа, оккупированного Крыма и украинской границы. При необходимости тяжелые огнеметные системы будут перебрасываться в зоны боевых действий в западном направлении.
Поставка техники в Южный военный округ России будет осуществятся поэтапно – до 2024 года их количество доведут до 42, а до 2027 года их количество позволит сформировать три новых батальона.
По расчетам российских военных, это повысит огневые возможности округа в шесть раз.
На что способны новые тяжёлые огнемётные системы (ТОС)
«Солнцепек»
ТОС-1 «Солнцепек» создан на базе ТОС-1 «Буратино», который ранее применялся в конце 1980-х годов в Афганистане. С помощью бронированных огнеметов российские военные успешно зачищали пещеры, в которых скрывались моджахеды.
Нынешний «Солнцепек» успел показать себя в боевых действиях на территории Сирии, где с их помощью уничтожались позиции террористов, находившиеся за пределами жилых районов.
«Солнцепек», как и его предшественник «Буратино» созданы на базе шасси танка Т-90, на который смонтирован пакет из 24 трубчатых направляющих для реактивных снарядов. Стреляет машина на дальность до 6 км 20-миллиметровыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью.
Взрываясь, боеприпас образует на поверхности земли аэрозольное облако из взрывчатого вещества, которое, проникая в любые укрытия распространяется по местности.
«Тосочка»
Легкобронированная Пусковая установка ТОС-2 «Тосочка» установлена на колесном шасси «Тайфун-У» и обладает пакетом из 18 направляющих для снарядов, и в отличии от «Солнцепека» управляются автоматизированной системой управления огнем.
ТОС-2 «Тосочка» имеет ряд преимуществ за счет колесного шасси и может представлять серьезную угрозу на местности с развитой дорожной сетью, а также в степях, пустынях и в районах с каменистым грунтом.
Указанные ТОС уже успешно показали себя в ходе осенних военных учений и даже удачно отстрелялись по морским целям на полигоне в Крыму.
Как ранее сообщали Власти, Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.