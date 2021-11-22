Россия разместит на границе с Украиной тяжелые огнеметы “Тосочка” и «Солнцепек»

Минобороны разместит рядом с границе Украины три батальона с бронированной техникой оснащенной тяжелыми огнеметами.

Тяжелая огнемётная система «Тосочка»



Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России заявило о планах до 2027 года сформировать на границе Украиной три новых батальона с бронированной гусеничной и колесной техникой, оснащенной системами огнеметов «Солнцепек» и «Тосочка».

Сообщается, что дополнительные батальоны будут размещены для обороны юга России – Кавказа, оккупированного Крыма и украинской границы. При необходимости тяжелые огнеметные системы будут перебрасываться в зоны боевых действий в западном направлении.

Поставка техники в Южный военный округ России будет осуществятся поэтапно – до 2024 года их количество доведут до 42, а до 2027 года их количество позволит сформировать три новых батальона.

По расчетам российских военных, это повысит огневые возможности округа в шесть раз.

На что способны новые тяжёлые огнемётные системы (ТОС)

«Солнцепек»

ТОС-1 «Солнцепек» создан на базе ТОС-1 «Буратино», который ранее применялся в конце 1980-х годов в Афганистане. С помощью бронированных огнеметов российские военные успешно зачищали пещеры, в которых скрывались моджахеды.

Нынешний «Солнцепек» успел показать себя в боевых действиях на территории Сирии, где с их помощью уничтожались позиции террористов, находившиеся за пределами жилых районов.

«Солнцепек», как и его предшественник «Буратино» созданы на базе шасси танка Т-90, на который смонтирован пакет из 24 трубчатых направляющих для реактивных снарядов. Стреляет машина на дальность до 6 км 20-миллиметровыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью.

Взрываясь, боеприпас образует на поверхности земли аэрозольное облако из взрывчатого вещества, которое, проникая в любые укрытия распространяется по местности.

«Тосочка»

Легкобронированная Пусковая установка ТОС-2 «Тосочка» установлена на колесном шасси «Тайфун-У» и обладает пакетом из 18 направляющих для снарядов, и в отличии от «Солнцепека» управляются автоматизированной системой управления огнем.

ТОС-2 «Тосочка» имеет ряд преимуществ за счет колесного шасси и может представлять серьезную угрозу на местности с развитой дорожной сетью, а также в степях, пустынях и в районах с каменистым грунтом.

Указанные ТОС уже успешно показали себя в ходе осенних военных учений и даже удачно отстрелялись по морским целям на полигоне в Крыму.

Как ранее сообщали Власти, Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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