Путин и Байден собираются обсудить Украину

На ближайшей встрече глав России и США обсудят ситуацию в Украине, но когда она пройдет – пока неизвестно.

Как сообщило Интерфакс, такое заявление сделал глава МИД России сергей Лавров на пресс-конференции. Он уточнил, что сроки и формат будущей встречи уже согласовываются.

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«В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Кремль не считает нужным создавать новые форматы по Украине помимо «нормандского», который предусматривает реализацию минских договоренностей.

«Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате», – заявил Лавров.

Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США «все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию» вокруг украинского урегулирования.

«Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой – наверное, это ни у кого сомнений не вызывает», – заключил дипломат.

Как ранее сообщали Власти, по утверждению Белого дома, контакты президентов США и России в будущем возможны, но в настоящий момент ничего не планируется.

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Тэги: Россия, США, Сергей Лавров