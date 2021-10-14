Язык оказался невкусным: российский каннибал рассказал об охоте на людей в питерском парке

В Санкт-Петербурге задержали убийцу, который признался в том, что пробовал на вкус части тел своих жертв.

Задержанный Егор Комаров



Об этом сообщает «47news» на СК Всеволожского района.

Вчерашняя авария с вывалившемся телом из багажника в Санкт-Петербурге получила неожиданную развязку.

Так, на «Сортавале» рано утром автомобиль врезался в заграждение, а из его багажника вывалилось тело с почти отрезанной головой. После ДТП из авто выскочили трое мужчин и спешно скрылись в лесу, бросив авто и тело на проезжей части.

Подозреваемых оперативно разыскали и задержали. Во время следственных действий все трое признались в убийстве 50-летнего петербуржца. Также выяснилось, что это не первое преступление одного из убийц – Егора Комарова.

В ходе допросов последний признался, что ранее убил мужчину с целью попробовать человечину на вкус, однако сожалеет об этом, так как тот «оказался не вкусным». В протоколе преступник заявил, что в содеянном не раскаивается.

Егор Комаров вместе с подельниками помещены в СИЗО, следственные действия продолжаются, преступников ожидают дальнейшие следственные эксперименты.

Как ранее сообщали Власти, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль угодил в ограждение. От столкновения в авто открылся багажник, а из него выпал труп мужчины с перерезанным горлом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, убийство, каннибализм, Санкт-Петербург