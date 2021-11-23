Шапка-невидимка стала реальностью – ученые сделали материю невидимой. Фото

Американские ученые впервые добились квантового эффекта, который позволяет сделать материю невидимой.

Шапка невидимка, мультик



Физики Массачусетского технологического института впервые на практике добились эффекта, предсказанного более 30 лет назад, пишет TJ.

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Охладив облако из атомов лития до сверхнизкой температуры −273,15 °C и сжав его лазером, учёные увидели, что оно «стало полупрозрачным» — перестало отражать и рассеивать часть падающего на него света. Таким способом можно довести материю до полной невидимости, рассказывают учёные в трёх статьях в журнале Science.

Эффект основан на принципе блокировки Паули — законе квантовой механики, который отражает неспособность некоторых элементарных частиц «становиться неотличимыми друг от друга». Такие частицы называются фермионами — к ним, например, относятся протоны, нейтроны и электроны, из которых состоят атомы, а также сами атомы многих веществ.

Любое вещество поглощает или отражает свет потому, что его атомы могут поглощать и переизлучать фотоны (частицы света). При поглощении фотона атом получает его энергию, чуть «пошатываясь» при этом — как тяжёлый грузовик немного сдвигается с места, когда в него врезается легковая машина. Но под блокировкой Паули атому некуда «пошатнуться», поэтому он не может поглотить фотон — его энергию просто «некуда втиснуть». Так что фотоны начинают свободно пролетать сквозь атомы — по сути, вещество становится прозрачным.

Ранее Власти, что американские ученые придумали антиковидный светильник.

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Тэги: квантовый скачок, невидимая материя