Испания ужесточила правила въезда для украинцев: какие нужно документы

Для украинцев ужесточили правила въезда в Испанию.

Правила распространяются на детей старше 12 лет



Об этом сообщает посольстве Украины в Испании.

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Сегодня, 22 ноября Испания изменила правила въезда для украинцев на территорию страны – въехать теперь можно только при наличии сертификата о полном курсе вакцинации. Однако, с дня получения последней дозы вакцины должно пройти 14 дней.

Правила распространяются на детей старше 12 лет. Для детей младше 12 лет обязательно сопровождение родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Среди одобренных вакцин все препараты одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств – Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Spikevax/Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm, Janssen.

Кроме того, въезжающие в Испанию воздушным или морским путем должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля на официальном сайте Минздрава Испании или загрузить мобильное приложение Spain Travel Health для получения QR кода.

Медицинские документы должны будут предъявляться перед посадкой, а также по прибытии в Испанию.

Как ранее сообщали Власти, ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка» для путешествий.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Испания, правила въезда, вакцинация