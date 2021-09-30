«Кина не будет»: талибы запретили сериалы с участием женщин, развлекательные шоу и музыку на свадьбах

Афганские телеканалы теперь должны следить за тем, чтобы передачи не нарушали нормы шариата, а развлекательные шоу не оскорбляли религиозные чувства.

Согласно новым правилам, афганские телевизионные СМИ не должны нарушать нормы шариата и морали



Женщинам запретили появляться в телевизионных драмах в Афганистане в соответствии с новыми правилами, введенными правительством Талибана, пишет BBC.

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Журналистам и ведущим-женщинам также было приказано носить на экране головные платки, хотя в инструкциях не указано, какой тип покрытия использовать. Репортеры говорят, что некоторые правила расплывчаты и могут быть интерпретированы. Кроме того, телеканалы теперь должны следить за тем, чтобы передачи не нарушали нормы шариата, а развлекательные шоу не оскорбляли религиозные чувства.

В местном союзе журналистов считают, что правила непрактичны и могут привести к закрытию телеканалов — они в основном транслируют зарубежные сериалы с женщинами в главных ролях.

Талибан захватил власть в Афганистане в середине августа 2021 года, и многие опасаются, что они постепенно вводят жесткие ограничения. Военизированная исламистская группировка, взявшая под свой контроль после ухода войск США и их союзников, почти сразу же приказала девочкам и молодым женщинам не ходить в школу.

Последний набор руководящих принципов движения «Талибан», выпущенный для афганских телеканалов, включает восемь новых правил. Они включают запрет на фильмы, которые считаются противоречащими принципам шариата (или исламского) и афганским ценностям, кадры с мужчинам, обнажающих интимные части тела,также запрещены.

Также запрещены комедийные и развлекательные шоу, которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев. Талибан настаивает на том, чтобы не транслировались иностранные фильмы, пропагандирующие иностранные культурные ценности.

Ранее решение талибов приказать девочкам и молодым женщинам оставаться дома и ходить в школу сделало Афганистан единственной страной в мире, которая не позволяет половине своего населения получать образование.

Мэр столицы Кабула также посоветовал женщинам-муниципальным служащим оставаться дома, если их работу не может выполнять мужчина. Талибан утверждает, что введенные ими ограничения на работу женщин и обучение девочек являются «временными» и действуют только для обеспечения «безопасности» на всех рабочих местах и ​​в учебной среде.

Кроме этого, на свадьбах в Афганистане больше не может быть живой музыки — такое решение приняло министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, об этом сообщается со ссылкой на Afghanistan International. А во время самой свадебной церемонии мужчины и женщины должны находиться в разных комнатах.

Ранее Власти писали, что “Талибан” не может справиться с ИГИЛ в Афганистане.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

Тэги: талибы, запрет на образование для девочек, закон шариата