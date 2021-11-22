Украина не планирует военной операции на Донбассе, – Кулеба
Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Он отметил, что Россия повысила интенсивность дезинформации, в частности якобы о подготовке военного наступления на Донбассе.
“Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы преданы поиску политико-дипломатического решения конфликта», – написал министр.
Он также подчеркнул, Украина продолжает настойчиво работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат, вместе с Германией и Францией как посредниками, и призывает РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию “вместо того, чтобы их подрывать”.
“В то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий”, — добавил Кулеба.
Ранее Власти сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».