Украина не планирует военной операции на Донбассе, – Кулеба

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

Кулеба озвучил официальную позицию Киева



Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Россия повысила интенсивность дезинформации, в частности якобы о подготовке военного наступления на Донбассе.

“Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы преданы поиску политико-дипломатического решения конфликта», – написал министр.

Он также подчеркнул, Украина продолжает настойчиво работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат, вместе с Германией и Францией как посредниками, и призывает РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию “вместо того, чтобы их подрывать”.

“В то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий”, — добавил Кулеба.

Ранее Власти сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».

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Тэги: война на Донбассе, Дмитрий кулеба