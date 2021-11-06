Создатели фейковых “Дій” молодеют: в Николаеве задержали 15-летнего подростка
В Николаеве подросток с целью заработка создал копию приложения «Дія», при доступу к которому можно было по шаблону создать личный поддельный сертификат о вакцинации.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура в Facebook.
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В Николаеве задержали 15-летнего подростка, который создал и распространял доступ к приложению, которое имитировало дизайн оригинального государственного приложения «Дія».
С помощью специального редактора в приложении можно было внести нужную информацию и получить поддельную копию сертификата о вакцинации.
Доступ к такому программному обеспечению подросток продавал за сумму от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависела от функционала редактора, за большую сумму можно было создавать копии и других документов.
На момент задержания в приложении было авторизовано более 1000 человек.
Во время обыска у 15-летнего парня на его устройствах были найдены файлы приложения, а также переписку с клиентам.
Правоохранители в процессе блокировки всех каналов распространения фейкового приложения, а также привлечения к ответственности лиц, которые воспользовались услугой юного программиста.
Как ранее сообщали Власти, Киберполиция нашла и задержала разработчика фейковой «Дии».