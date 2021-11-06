Создатели фейковых “Дій” молодеют: в Николаеве задержали 15-летнего подростка

В Николаеве подросток с целью заработка создал копию приложения «Дія», при доступу к которому можно было по шаблону создать личный поддельный сертификат о вакцинации.

Доступ к такому программному обеспечению подросток продавал за сумму от 250 до 650 гривен



Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура в Facebook.

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В Николаеве задержали 15-летнего подростка, который создал и распространял доступ к приложению, которое имитировало дизайн оригинального государственного приложения «Дія».

С помощью специального редактора в приложении можно было внести нужную информацию и получить поддельную копию сертификата о вакцинации.

Доступ к такому программному обеспечению подросток продавал за сумму от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависела от функционала редактора, за большую сумму можно было создавать копии и других документов.

На момент задержания в приложении было авторизовано более 1000 человек.

Во время обыска у 15-летнего парня на его устройствах были найдены файлы приложения, а также переписку с клиентам.

Правоохранители в процессе блокировки всех каналов распространения фейкового приложения, а также привлечения к ответственности лиц, которые воспользовались услугой юного программиста.

Как ранее сообщали Власти, Киберполиция нашла и задержала разработчика фейковой «Дии».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: приложение, Дія, поддельное приложение