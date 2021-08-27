Украина – предпоследняя в мире по пенсионным накоплениям

Украина оказалась на предпоследнем месте в рейтинге пенсионных накоплений среди 89 стран.

По уровню пенсионных накоплений Украина обошла только Пакистан



Об этом написала в Facebook член Наблюдательного совета АО Альтбанк Татьяна Острикова. Рейтинг составила Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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“Когда в рейтинге нас перегоняют Уганда, Танзания, Зимбабве, Кения возникает вопрос, а что дальше? А дальше уже некуда, потому что мы и так предпоследние в списке стран по показателю пенсионных накоплений”, – написала женщина.

ОЭСР опубликовала обновленный обзор пенсионных накоплений в странах мира по показателю совокупных накоплений по отношению к ВВП государства..

В Украине этот показатель составил 0,1% ВВП. Ниже только Пакистан – тоже с 0,1%.

Самые большие в мире накопления у Дании – 229% ВВП, это 882 млрд. долларов США. При этом население Дании всего 5,8 миллионов, это означает, что каждый в среднем имеет 152 тыс. долларов США.

Семь стран мира имеют совокупные накопления более триллиона долларов США.

22 страны – более 200 миллиардов долларов США.

В Украине, по подсчетам ОЭСР, суммарные пенсионные накопления в 2020 году составили 123 млн дол. США, или 3,5 млрд грн.

Как ранее сообщали Власти, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты.

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