Украина – предпоследняя в мире по пенсионным накоплениям
Украина оказалась на предпоследнем месте в рейтинге пенсионных накоплений среди 89 стран.
Об этом написала в Facebook член Наблюдательного совета АО Альтбанк Татьяна Острикова. Рейтинг составила Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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“Когда в рейтинге нас перегоняют Уганда, Танзания, Зимбабве, Кения возникает вопрос, а что дальше? А дальше уже некуда, потому что мы и так предпоследние в списке стран по показателю пенсионных накоплений”, – написала женщина.
ОЭСР опубликовала обновленный обзор пенсионных накоплений в странах мира по показателю совокупных накоплений по отношению к ВВП государства..
В Украине этот показатель составил 0,1% ВВП. Ниже только Пакистан – тоже с 0,1%.
Самые большие в мире накопления у Дании – 229% ВВП, это 882 млрд. долларов США. При этом население Дании всего 5,8 миллионов, это означает, что каждый в среднем имеет 152 тыс. долларов США.
Семь стран мира имеют совокупные накопления более триллиона долларов США.
22 страны – более 200 миллиардов долларов США.
В Украине, по подсчетам ОЭСР, суммарные пенсионные накопления в 2020 году составили 123 млн дол. США, или 3,5 млрд грн.
Как ранее сообщали Власти, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты.