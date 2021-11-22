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Главная » Украина » Экономика
18:29 22 Ноября 2021 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

КГГА призвали рассмотреть передачу аэропорта «Киев» в концессию как пилотный проект

Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) призывают рассмотреть возможность внедрения концессионного варианта в аэропорту «Киев» им. И.Сикорского как пилотного проекта в сфере развития инфраструктуры аэропортов Украины.

Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) призывают рассмотреть возможность внедрения концессионного варианта в аэропорту «Киев» им. И.Сикорского как пилотного проекта в сфере развития инфраструктуры аэропортов Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление участников Экономически-правового авиационного форума, который состоялся 19 ноября.

Так, президент Ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации (ААУЦА) Петр Липовенко отметил, что в связи с подписанием Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом инфраструктуру украинских аэропортов необходимо быстро и качественно подготовить к тем стандартам, к которым привыкли европейские авиаперевозчики. В то же время в ААУЦА отмечают, что реконструкция аэропортов нуждается в привлечении значительных средств.

Начальник Управления инфраструктурных проектов Госагентства инфраструктурных проектов Украины Инесса Пикуль сообщила, что на развитие региональных аэропортов в 2021 году агентство получило всего 160 млн грн из запланированного 1 млрд грн.

«Что касается планов на следующий год, то мы предложили Министерству инфраструктуры Украины предусмотреть на развитие региональных аэропортов 4,6 млрд грн, это без учета аэропорта Днепр и аэропорта Закарпатья, которые будут следовать отдельным бюджетным программам. На сегодняшний день, после первого чтения проекта бюджета, мы увидели в нем 400 млн грн. Так что говорить о планах на следующий год немного рано», – констатировала представитель Государственного агентства инфраструктурных проектов.

В своем выступлении юрист консалтинговой компании EY (Ernst & Young) Андрей Москалюк отметил, что пилотные концессии, реализуемые в морских портах Херсон и Ольвия, принесли государству около 140 млн долларов.

Говоря об инициировании проектов государственно-частного партнерства частной стороной, Андрей Москалюк подчеркнул, что оно не вызовет коррупционных рисков.

«В любом случае будет проводиться соответствующий конкурс, который устранит коррупционные риски», – добавил эксперт.

По его мнению, механизм концессии и ГЧП является оптимальным вариантом сотрудничества с государством для системного инвестора.

С докладом об опыте Турции в сфере государственного и частного партнерства по проектам реконструкции и строительства новых аэропортов на форуме выступил член Правления турецкой компании YDA, в управлении которой находятся аэропорт Даламан, Ахмет Хамди (Ahmet Hamdi Guvenc).

Представитель турецкой компании отметил, что, начиная с 1986 года, в Турции было реализовано 249 проектов государственно-частного партнерства (ГПП), которые принесли государству 156 млрд долларов прибыли.

«Первым проектом ГПП стало строительство аэропорта города Анталия, который затем был передан в концессию. У такой модели есть главное преимущество – государство не тратит средств, а после получения нового объекта инфраструктуры зарабатывает на концессии. Второе преимущество – очень сжатые сроки строительства или реконструкции аэропортов. Главное, чтобы государство создало такие условия, которые гарантируют инвестору и концессионеру возврат вложенных средств», – подчеркнул господин Хамди.

Он убежден, что в Украине большой потенциал для осуществления государственно-частного партнерства в сфере реконструкции аэропортов и передачи их в концессию.

Отметим, что организатором форума выступила Ассоциация «Аэропорты Украины» гражданской авиации, участие в мероприятии приняли руководители украинских аэропортов, представители органов власти и отраслевые эксперты.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева.

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