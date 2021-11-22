Во Львове маршрутка сбила монахиню и протащила ее тело 7 километров по улицам

В субботу в центре Львова водитель маршрутки сбил на “зебре” двух женщин, протащив тело одной из них 7 километров по улицами города, после ДТП он скрылся. Водителя нашли и задержали.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы



Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Львовской области. Инцидент произошел около 06:00 на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

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По информации правоохранителей, водитель маршрутного такси № 138 марки «БАЗ», 47-летний житель Львова совершил наезд на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу.

Он сразу решил скрыться с места ДТП.

Одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. С телесными повреждениями ее доставили в больницу, где оказали помощь.

Тело другой женщины было обнаружено на конечной остановке маршрутки – на улице Джорджа Вашингтона.

Водитель был задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В понедельник, 22 ноября, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Тэги: Львов, дтп