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05:55 23 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США обсуждают отправку Украине новой партии летального оружия

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оружия в Украину на фоне возможного российского вторжения.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на многочисленные источники. Белый дом также согласовывает с партнерами возможные санкции, если произойдет обострение.

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По словам источников, в предполагаемый пакет помощи могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы.

Системы противовоздушной обороны, такие как ракеты «Стингер», также находятся на рассмотрении, и министерство обороны настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан – например, российских вертолетов Ми-17.

Их США изначально купили для передачи афганцам. Пентагон сейчас взвешивает, что с ними делать после ухода США из Афганистана в августе.

Но некоторые в Белом доме обеспокоены тем, что отправка «стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал CNN, что противотанковые ракеты Javelin «весьма эффективны против танков Т-80, которые русские фактически используют против Украины прямо сейчас». Но он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата «дальнейшим обострением напряженности» в отношениях с Москвой.

Между тем, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется в Украину, сообщили источники.

Ранее Власти сообщали:

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Тэги: США, война на Донбассе
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