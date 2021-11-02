США обсуждают отправку Украине новой партии летального оружия
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки военных советников и нового оружия в Украину на фоне возможного российского вторжения.
Об этом сообщило CNN со ссылкой на многочисленные источники. Белый дом также согласовывает с партнерами возможные санкции, если произойдет обострение.
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По словам источников, в предполагаемый пакет помощи могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы.
Системы противовоздушной обороны, такие как ракеты «Стингер», также находятся на рассмотрении, и министерство обороны настаивает на отправке в Украину некоторого оборудования, которое должно было быть отправлено в Афганистан – например, российских вертолетов Ми-17.
Их США изначально купили для передачи афганцам. Пентагон сейчас взвешивает, что с ними делать после ухода США из Афганистана в августе.
Но некоторые в Белом доме обеспокоены тем, что отправка «стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Подполковник в отставке Седрик Лейтон сказал CNN, что противотанковые ракеты Javelin «весьма эффективны против танков Т-80, которые русские фактически используют против Украины прямо сейчас». Но он отметил, что любая дополнительная помощь Украине, несомненно, чревата «дальнейшим обострением напряженности» в отношениях с Москвой.
Между тем, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется в Украину, сообщили источники.
Ранее Власти сообщали:
- Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.
- В воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограмов.