Полицейские остановили за нарушение авто «слуги народа» Куницкого: адвокат заявил об ущемлении прав

В Харькове 22 ноября патрульные полицейские остановили за нарушение требований дорожного знака автомобиль Porsche Panamera народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого.

Александр Куницкий и его Porsche



Об этом сообщило “Суспiльне”. Представитель Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук подтвердил информацию об остановке такого авто, не уточнив, кто именно был за рулем.

«Было нарушение требований дорожного знака. Нарушение рядности«, – пояснил полицейский.

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По его словам, постановление на водителя не составляли, на месте он просил отложить разбирательство до вечера, поскольку спешил. Вечером в управление патрульной полиции пришел адвокат водителя и попросил отложить разбирательство.

Позже депутат Харьковского областного совета от «Европейской солидарности» Анатолий Козловский выложил видео из полицейского участка, где патрульный, оформляющий материалы правонарушения говорит, что за рулем был Александр Куницкий.

«Был остановлен автомобиль Porsche Panamera под управлением гражданина Куницкого Александра Олеговича. Он подозревается в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 122 КУоАП. Был совершен по адресу: ул. Сумская, 2. Если будет привлечен, штраф 340 грн«, – сказал правоохранитель.

По словам Козловского, Куницкий очень спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове и нарушил рядность на “печально известном перекрестке Зайцевой».

На записи слышно, как адвокат зачитывает причину отложения рассмотрения.

«С датой назначения рассмотрения дела не согласен. Прошу отложить его рассмотрение на более длительное время, достаточное для подготовки к рассмотрению дела. Предлагаю назначить дело к рассмотрению на 30.11.2021 11:00″, – сказал адвокат.

Он также объяснил представителям СМИ, что Куницкий не явился сам, поскольку уполномочил своего адвоката явиться на рассмотрение дела. А полиция якобы нарушает права Куницкого, не предоставив ему возможность тщательно ознакомиться с делом и подготовиться к его слушанию.



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Тэги: Харьков, дтп, слуга народа