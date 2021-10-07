МВФ согласовал выделение Украине транша в $700 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша почти в 700 млн долларов.

Украина получит деньги для поддержания экономимки на фоне пандемии COVID-19



Об этом сообщили на сайте МВФ. Так, 22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной.

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Как результат, МВФ согласовал продление программы до конца июня 2022 года.

Также Фонд согласовал просьбу Украины относительно того, чтобы при оценке во внимание не принимался результат декабря 2020 года по граничному объему гарантированного государством долгу.

Решение обусловлено тем, что правительство уже провело необходимые корректировочные действия.

Экономическая программа Украины, поддерживаемая МВФ, направлена ​​на то, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуться вперед в проведении важных структурных реформ для снижения основных факторов уязвимости.

Как Ранее сообщали Власти, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ, что потребует дополнительных консультаций.

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