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07:13 23 Ноября 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети

В Болгарии в ночь на вторник, 23 ноября, автобус с 52 пассажирами врезался в ограждение и загорелся, погибли 45 человек.

ДТП произошло поздно ночью

Об этом сообщило издание NOVA. Семь человек, среди которых есть дети, госпитализированы в больницу Пирогова в Софии, их состояние оценивают как стабильное.

По информации агентства БГНЕС, среди погибших 12 детей.

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Инцидент произошел на шоссе Струма вблизи села Боснек около двух часов ночи по местному времени.

Известно, что транспортное средство зарегистрировано в Северной Македонии и двигалось в Стамбул. По предварительным данным, все пассажиры были гражданами Северной Македонии.

Движение по трассе на участке от «Даскалово» до «Долна Диканя» перекрыто в обоих направлениях.

Место ДТП в Болгарии

Место ДТП в Болгарии

На участке трассы, где произошла авария,  много проблем, все лето там ремонтировали ямы.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования в связи с инцидентом.

Ранее Власти писали, что в тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Болгария
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