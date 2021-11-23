В Болгарии разбился и загорелся автобус: 45 погибших, в том числе дети
В Болгарии в ночь на вторник, 23 ноября, автобус с 52 пассажирами врезался в ограждение и загорелся, погибли 45 человек.
Об этом сообщило издание NOVA. Семь человек, среди которых есть дети, госпитализированы в больницу Пирогова в Софии, их состояние оценивают как стабильное.
По информации агентства БГНЕС, среди погибших 12 детей.
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Инцидент произошел на шоссе Струма вблизи села Боснек около двух часов ночи по местному времени.
Известно, что транспортное средство зарегистрировано в Северной Македонии и двигалось в Стамбул. По предварительным данным, все пассажиры были гражданами Северной Македонии.
Движение по трассе на участке от «Даскалово» до «Долна Диканя» перекрыто в обоих направлениях.
На участке трассы, где произошла авария, много проблем, все лето там ремонтировали ямы.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выразил соболезнования в связи с инцидентом.
Ранее Власти писали, что в тройном ДТП на Львовщине погиб ребенок: родители в тяжелом состоянии.