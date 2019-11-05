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Главная » Украина » Экономика
09:03 23 Ноября 2021 Просмотров 130   КомментариевКомментарии

Зеленский рассказал, на что потратят деньги от МВФ

Средства, выделенные Международным валютным фондом Украине по программе Stand-By пойдут на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями COVID-19.

Зеленский поблагодарил МВФ за деньги

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он также поблагодарил Совет директоров международной финансовой организации за положительное решение.

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«Благодарен совету директоров @IMFNews за положительное решение по завершению просмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение Украине транша в размере около $700 млн», – написал глава государства.

Он также пообещал, что сотрудничество с МВФ будет продолжено.

Ранее Власти сообщили, что исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша почти в 700 млн долларов.

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Тэги: мвф, Владимир Зеленский
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