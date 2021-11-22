Заболевших COVID-19 и умерших от болезни за сутки в Украине снова стало больше

По состоянию на утро 23 ноября за последние сутки коронавирус диагностировали у 12 729 жителей Украины, еще 720 человек умерли от этой болезни.

В Украине за сутки заболело COVID-19 почти 13 тыс человек



Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минздрава. Среди новых больных – 1058 детей и 231 медработник.

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Госпитализировали с симптомами коронавирусной болезни 2055 пациентов.

Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 являются Киев – 1631, Днепропетровская область – 1310, Полтавская – 1141, Донецкая – 929 и Запорожская – 847.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

г. Киев – 1631;

Винницкая область – 406;

Волынская область – 571;

Днепропетровская область – 1310;

Донецкая область – 929;

Житомирская область – 107;

Закарпатская область – 390;

Запорожская область – 847;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 830;

Кировоградская область – 121;

Луганская область – 233;

Львовская область – 540;

Николаевская область – 481;

Одесская область – 439;

Полтавская область – 1141;

Ривненская область – 516;

Сумская область – 255;

Тернопольская область – 99;

Харьковская область – 407;

Херсонская область – 94;

Хмельницкая область – 263;

Черкасская область – 585;

Черновицкая область – 171;

Черниговская область – 229.

Ранее Власти писали, что во Франции заявили о «молниеносном» начале пятой волны пандемии COVID-19, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла почти на 80%.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19