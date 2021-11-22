Заболевших COVID-19 и умерших от болезни за сутки в Украине снова стало больше
По состоянию на утро 23 ноября за последние сутки коронавирус диагностировали у 12 729 жителей Украины, еще 720 человек умерли от этой болезни.
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минздрава. Среди новых больных – 1058 детей и 231 медработник.
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Госпитализировали с симптомами коронавирусной болезни 2055 пациентов.
Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 являются Киев – 1631, Днепропетровская область – 1310, Полтавская – 1141, Донецкая – 929 и Запорожская – 847.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
-
г. Киев – 1631;
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Винницкая область – 406;
-
Волынская область – 571;
-
Днепропетровская область – 1310;
-
Донецкая область – 929;
-
Житомирская область – 107;
-
Закарпатская область – 390;
-
Запорожская область – 847;
-
Ивано-Франковская область – 134;
-
Киевская область – 830;
-
Кировоградская область – 121;
-
Луганская область – 233;
-
Львовская область – 540;
-
Николаевская область – 481;
-
Одесская область – 439;
-
Полтавская область – 1141;
-
Ривненская область – 516;
-
Сумская область – 255;
-
Тернопольская область – 99;
-
Харьковская область – 407;
-
Херсонская область – 94;
-
Хмельницкая область – 263;
-
Черкасская область – 585;
-
Черновицкая область – 171;
-
Черниговская область – 229.
Ранее Власти писали, что во Франции заявили о «молниеносном» начале пятой волны пандемии COVID-19, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла почти на 80%.