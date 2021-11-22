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Главная » Украина » Общество
09:20 23 Ноября 2021 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

Заболевших COVID-19 и умерших от болезни за сутки в Украине снова стало больше

По состоянию на утро 23 ноября за последние сутки коронавирус диагностировали у 12 729 жителей Украины, еще 720 человек умерли от этой болезни.

В Украине за сутки заболело COVID-19 почти 13 тыс человек

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минздрава. Среди новых больных – 1058 детей и 231 медработник.

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Госпитализировали с симптомами коронавирусной болезни  2055 пациентов.

Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 являются  Киев – 1631, Днепропетровская область – 1310, Полтавская – 1141, Донецкая – 929 и Запорожская – 847.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1631;

  • Винницкая область – 406;

  • Волынская область – 571;

  • Днепропетровская область – 1310;

  • Донецкая область – 929;

  • Житомирская область – 107;

  • Закарпатская область – 390;

  • Запорожская область – 847;

  • Ивано-Франковская область – 134;

  • Киевская область – 830;

  • Кировоградская область – 121;

  • Луганская область – 233;

  • Львовская область – 540;

  • Николаевская область – 481;

  • Одесская область – 439;

  • Полтавская область – 1141;

  • Ривненская область – 516;

  • Сумская область – 255;

  • Тернопольская область – 99;

  • Харьковская область – 407;

  • Херсонская область – 94;

  • Хмельницкая область – 263;

  • Черкасская область – 585;

  • Черновицкая область – 171;

  • Черниговская область – 229.

Ранее Власти писали, что во Франции заявили о «молниеносном» начале пятой волны пандемии COVID-19, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране за неделю выросла почти на 80%.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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