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09:46 23 Ноября 2021 Просмотров 1102   КомментариевКомментарии

Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

На рассвете вторника, 23 ноября, в Дарницком районе Киева загорелось офисное здание, огонь стремительно распространялся.

Пожар возник около 4 часов утра

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Киева. Инцидент произошел на улице Коллекторной, 3. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 04:41.

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На месте происшествия пожарные было установлено, что горит мансардный этаж офисного здания.

В 6:54 пожар был локализован на площади 1400 кв.м, а в 7:35 ликвидирован.

Борьба с огнем осложнялась тем, что он быстро распространялся, поскольку перекрытия здания были сделаны из дерева.

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 04:41

Сообщение о пожаре поступило на пульт в 04:41

На месте происшествия работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

На месте происшествия работали 14 единиц техники

На месте происшествия работали 14 единиц техники

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться.

Ранее Власти сообщали, что в Киеве 22 ноября возник серьезный пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк» на проспекте Победы, 67.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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