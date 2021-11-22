Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание
На рассвете вторника, 23 ноября, в Дарницком районе Киева загорелось офисное здание, огонь стремительно распространялся.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Киева. Инцидент произошел на улице Коллекторной, 3. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 04:41.
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На месте происшествия пожарные было установлено, что горит мансардный этаж офисного здания.
В 6:54 пожар был локализован на площади 1400 кв.м, а в 7:35 ликвидирован.
Борьба с огнем осложнялась тем, что он быстро распространялся, поскольку перекрытия здания были сделаны из дерева.
На месте происшествия работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться.
Ранее Власти сообщали, что в Киеве 22 ноября возник серьезный пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк» на проспекте Победы, 67.