Зарево над всем районом: в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание

На рассвете вторника, 23 ноября, в Дарницком районе Киева загорелось офисное здание, огонь стремительно распространялся.

Пожар возник около 4 часов утра



Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Киева. Инцидент произошел на улице Коллекторной, 3. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 04:41.

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На месте происшествия пожарные было установлено, что горит мансардный этаж офисного здания.

В 6:54 пожар был локализован на площади 1400 кв.м, а в 7:35 ликвидирован.

Борьба с огнем осложнялась тем, что он быстро распространялся, поскольку перекрытия здания были сделаны из дерева.

На месте происшествия работали 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться.

Ранее Власти сообщали, что в Киеве 22 ноября возник серьезный пожар в новостройке в ЖК «Нивки Парк» на проспекте Победы, 67.

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Тэги: Киев, пожар