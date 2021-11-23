Опознавать жертв будут по анализу ДНК: появились фото жуткого ДТП в Болгарии
В Болгарии ночью 23 ноября пассажирский автобус с 52 туристами врезался в ограждение и загорелся. Погибло 45 человек, включая 12 детей.
Первые снимки с места трагедии опубликовало издание Vesti.bg. На месте аварии работают эксперты.
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Пока прорабатываются две версии – человеческий фактор или техническая неисправность. Об этом заявил директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов на брифинге на месте происшествия.
Он добавил, что жертвы неузнаваемы и будут идентифицированы по образцам ДНК, которые возьмут судебно-медицинские эксперты.
«В автобусе также находились 12 детей, в том числе близнецы. Все они погибли. Выжившие, которые размещены в Пирогове, в настоящее время допрашиваются, но их показания являются следственной тайной», – сказал Сарафов.
Во время аварии автобус сломал более 50 м перил. Об этом рассказал мэр Перника Станислав Владимиров. По его словам, причин трагедии может быть множество – от мокрой дороги до невнимательности или засыпания водителя.
«На этом маршруте часто случаются аварии. Он является одним из самых сложных в нашей стране», – пояснил Владимиров.
Ранее Власти сообщали, что в Болгарии в ночь на вторник, 23 ноября, автобус с 52 пассажирами врезался в ограждение и загорелся, погибли 45 человек.