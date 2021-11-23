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Главная » Украина » Общество
10:31 23 Ноября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Американский корабль с патрульными катерами для ВСУ прибыл в Украину

Во вторник, 23 ноября, американское судно «Ocean Grand» с двумя катера типа «Island» для ВСУ вошло в территориальные воды Украины.

Корабль с катерами вошли в украинские воды

Об этом в Facebook сообщило командование Военно-морских сил Украины. Патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна, получившие названия «Фастов» и «Сумы», преодолели тысячи миль.

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Теперь в сопровождении кораблей ВМС они проследуют до конечной точки долгого маршрута – Одесского морского торгового порта.

Командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил правительство США за многолетнюю поддержку Украины.

“Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищает демократические ценности и трансатлантическую безопасность”, – сказал контр-адмирал.

Вскоре на катерах «Фастов» и «Сумы» поднимут Военно-морской флаг Украины и под командованием украинских экипажей они начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Катера уже получили новые названия - "Фастов" и "Сумы"

Катера уже получили новые названия - "Фастов" и "Сумы"

Напомним, что недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на «Island».

Передача катеров состоялась в рамках материально-технической помощи США Украине, которая началась еще в 2014 году.

Ранее Власти сообщали, что 8 ноября из США в Одессу отправились два патрульных катера, переданных в рамках военной помощи Украине.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, ВМС ВСУ
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