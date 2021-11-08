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Главная » Мир » Общество
11:25 23 Ноября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

В Израиле начали вакцинацию детей от 5 лет

В Израиле 23 ноября начали вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет составляют почти половину активных заболевших

Об этом сообщило AP. Прививки делают препаратом Pfizer-BioNTech.

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Страна недавно вышла из четвертой волны COVID-19, и за последние несколько недель количество новых заболевших в сутки был достаточно низким.

Но статистика Минздрава показывает, что большая часть новых случаев инфицирования приходится на детей и подростков.

Дети в возрасте от 5 до 11 лет составляют почти половину активных заболевших.

По мнению израильских властей,  новая кампания по вакцинации поможет снизить интенсивность и, возможно, предотвратить новую волну.

Израильские СМИ сообщили о низком спросе на уколы в первый день, когда они были доступны этой возрастной группе.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет будет сопровождать своего 9-летнего сына Дэвида во вторник, чтобы получить укол для мотивации  родителей сделать прививки своим детям.

В Израиле, население которого составляет более 9 миллионов человек, с начала пандемии было зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев инфицирования и более 8100 летальных исходов от осложнения болезни.

Ранее Власти писали, что Гендиректора Минздрава Израиля Нахмана Аша взяли под усиленную охрану из-за угроз антивакцинаторов.

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Тэги: Израиль, вакцинация
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