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11:28 23 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечила должностями мужа и сына благодаря экс-главе МВД Арсену Авакову – СМИ

Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в бытность Арсена Авакова министром.

Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в бытность Арсена Авакова министром. Взамен он подарил ей именной пистолет и помог обеспечить работой на «хлебных» должностях всю родню. Об этом идет речь в материале «Дама при деньгах и с пистолетом» на сайте Антикор.
Как выяснило издание, 16 января 2013 года Татьяна Слюз поехала проведать Юлию Тимошенко в харьковской больнице «Укрзализныци». Вместе с ней поехали Александра Кужель, у которой числился помощником сын Татьяны Андрей Слюз, Людмила Денисова и Арсен Аваков — тогда еще депутат от «Батькивщины».
«С тех пор Аваков и Слюз — не разлей вода. Она вовремя пропускала ему все бюджетное финансирование. А он подарил ей дамский пистолет ПСМ и приглашал на торжественные  мероприятия МВД по вручению оружия  ветеранов АТО. Мадам тайно любит пистолеты», – пишет издание.
Активист Иван Спринский утверждал, что именно Арсен Аваков помог Татьяне Слюз в августе 2020 года трудоустроить своего сына Андрея на должность генерального директора ГП «Львовский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». До этого назначения он был помощником руководителя этой структуры. Там же работает его жена Алена Годунок.
«Отцу Андрея тоже нашлась работа: Татьяна Слюз посадила своего мужа на потоки в «Укрспирте». Ярослав Слюз стал замом по производству полуразваленного Борокского МПД, фишка которого в том, что это ближайший спиртзавод от украинской-польской границы. В 2020 году он был продан за 55,1 млн грн, при этом Ярослав Слюз сохранил свою должность и очень хвалил нового собственника — киевскую фирму «Компания Климат Плюс», которая, как говорят в деловых кругах, считается приближенной к известным столичный застройщикам из орбиты «Батькивщины», – пишет Антикор.
Видимо, именно благодаря давней связи со Слюз у Авакова, который, как считают, до сих негласно управляет МВД, нет проблем с финансированием ведомства. Хотя Слюз не раз обвиняли в том, что она замораживает подтвержденные платежи, необходимые для реализации президентского проекта «Большое строительство», резюмирует издание.

Глава Госказначейства Татьяна Слюз обеспечивала финансирование МВД в бытность Арсена Авакова министром. Взамен он подарил ей именной пистолет и помог обеспечить работой на «хлебных» должностях всю родню. Об этом идет речь в материале «Дама при деньгах и с пистолетом» на сайте Антикор. https://antikor.com.ua/articles/499316-tatjjana_sljuz_dama_pri_denjgah_i_s_pistoletom Как выяснило издание, 16 января 2013 года Татьяна Слюз поехала проведать Юлию Тимошенко в харьковской больнице «Укрзализныци». Вместе с ней поехали Александра Кужель, у которой числился помощником сын Татьяны Андрей Слюз, Людмила Денисова и Арсен Аваков — тогда еще депутат от «Батькивщины». «С тех пор Аваков и Слюз — не разлей вода. Она вовремя пропускала ему все бюджетное финансирование. А он подарил ей дамский пистолет ПСМ и приглашал на торжественные  мероприятия МВД по вручению оружия  ветеранов АТО. Мадам тайно любит пистолеты», – пишет издание. Активист Иван Спринский утверждал, что именно Арсен Аваков помог Татьяне Слюз в августе 2020 года трудоустроить своего сына Андрея на должность генерального директора ГП «Львовский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». До этого назначения он был помощником руководителя этой структуры. Там же работает его жена Алена Годунок.«Отцу Андрея тоже нашлась работа: Татьяна Слюз посадила своего мужа на потоки в «Укрспирте». Ярослав Слюз стал замом по производству полуразваленного Борокского МПД, фишка которого в том, что это ближайший спиртзавод от украинской-польской границы. В 2020 году он был продан за 55,1 млн грн, при этом Ярослав Слюз сохранил свою должность и очень хвалил нового собственника — киевскую фирму «Компания Климат Плюс», которая, как говорят в деловых кругах, считается приближенной к известным столичный застройщикам из орбиты «Батькивщины», – пишет Антикор. Видимо, именно благодаря давней связи со Слюз у Авакова, который, как считают, до сих негласно управляет МВД, нет проблем с финансированием ведомства. Хотя Слюз не раз обвиняли в том, что она замораживает подтвержденные платежи, необходимые для реализации президентского проекта «Большое строительство», резюмирует издание.

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