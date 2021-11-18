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11:53 23 Ноября 2021 Просмотров 118   КомментариевКомментарии

В США двухлетний ребенок застрелил отца

В США ребенок случайно выстрелил в своего отца из ружья.

Полиция продолжает проводить расследование произошедшего

Об этом сообщает «Newsweek».

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В Сент-Луисе (США) в результате несчастного случая погиб 20-летний парень – он был убит выстрелом из ружья, которое держал его 2-летний ребенок.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 20-летнего парня, лежащего на полу без признаков жизни. Рядом с ним находился его 2-летний сын.

В полиции отметили, что мужчина был застрелен в спину, а 2-летний сын жертвы держал ружье, когда произошел выстрел.

Сообщается, что в этом момент в доме находилась жена убитого, но о причастности ее к убийству не сообщается.

Полиция продолжает проводить расследование произошедшего.

Как ранее сообщали Власти, в США застрелили известного рэпера Янга Дольфа.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, США, убийство, ребенок, выстрел
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