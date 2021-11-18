В США двухлетний ребенок застрелил отца
В США ребенок случайно выстрелил в своего отца из ружья.
Об этом сообщает «Newsweek».
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В Сент-Луисе (США) в результате несчастного случая погиб 20-летний парень – он был убит выстрелом из ружья, которое держал его 2-летний ребенок.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 20-летнего парня, лежащего на полу без признаков жизни. Рядом с ним находился его 2-летний сын.
В полиции отметили, что мужчина был застрелен в спину, а 2-летний сын жертвы держал ружье, когда произошел выстрел.
Сообщается, что в этом момент в доме находилась жена убитого, но о причастности ее к убийству не сообщается.
Полиция продолжает проводить расследование произошедшего.
Как ранее сообщали Власти, в США застрелили известного рэпера Янга Дольфа.