На Донбассе оккупационные войска начали масштабные учения
Российские оккупационные войска на Донбассе начали масштабные военные учения под руководством кураторов из РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Оккупанты привлекают также резервистов.
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«22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений “силовых структур” и оккупационных администраций», – сказано в сообщении.
По информации разведки, контроль проведения учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
«Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил», – уточнили в разведке.
Ранее Власти сообщали, со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы, что Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.