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Главная » Украина » Происшествия
12:50 23 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

На Донбассе оккупационные войска начали масштабные учения

Российские оккупационные войска на Донбассе начали масштабные военные учения под руководством кураторов из РФ.

На Донбассе начались учения под руководством России

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Оккупанты привлекают также резервистов.

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«22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений “силовых структур” и оккупационных администраций», – сказано в сообщении.

По информации разведки, контроль проведения учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

«Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил», – уточнили в разведке.

Ранее Власти сообщали, со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы, что Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Донбасс, война на Донбассе
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