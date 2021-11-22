Песков: Перемещение российских войск – не повод переживать, а украинских – это агрессия

У России нет агрессивных планов в отношении Украины, а вот украинские военные беспокоят Кремль “провокационными действиями”.

Песков заверил, что россия стягивает войска не для того, чтобы нападать



Очередные порцию заверений о миролюбивой политике России озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.

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По мнению Кремля, американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины.

«Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», – сказал Песков.

В то же время он выразил от имени России глубокую обеспокоенность по поводу перемещений ВС Украины по своей территории, назвав это подготовкой к силовому решению проблемы на Донбассе.

«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны ВС Украины на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению проблемы Донбасса», – сказал он.

Ранее Власти сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций».

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Тэги: Россия, Дмитрий Песков, война на Донбассе