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13:30 23 Ноября 2021 Просмотров 155   КомментариевКомментарии

В Днепре сбитая на “зебре” женщина встала и набросилась на водителя

Сбитая на зебре женщина набросилась с кулаками на сбившего ее водителя.

Водитель с места происшествия поспешил скрыться

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

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В Днепре на Успенской площади произошло ДТП с участием пешехода – водитель Volkswagen не пропустил женщину на пешеходном переходе.

К несчастью для водителя, в результате столкновения женщина не только серьезно не пострадала, но и встала, после чего накинулась на неудачливого водителя с кулаками.

Водитель с места происшествия поспешил скрыться. Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали происшествие.

Как ранее сообщали Власти, в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: днепр, дтп, пешеход
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