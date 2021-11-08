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13:30 23 Ноября 2021 155 Комментарии
В Днепре сбитая на “зебре” женщина встала и набросилась на водителя
Сбитая на зебре женщина набросилась с кулаками на сбившего ее водителя.
Водитель с места происшествия поспешил скрыться
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
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В Днепре на Успенской площади произошло ДТП с участием пешехода – водитель Volkswagen не пропустил женщину на пешеходном переходе.
К несчастью для водителя, в результате столкновения женщина не только серьезно не пострадала, но и встала, после чего накинулась на неудачливого водителя с кулаками.
Водитель с места происшествия поспешил скрыться. Камеры Ситуационного центра Днепра зафиксировали происшествие.
Как ранее сообщали Власти, в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа.
Тэги: днепр, дтп, пешеход
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