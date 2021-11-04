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13:49 23 Ноября 2021 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В СБУ попросили исключить Куницкого из комиссии ВР после нарушения ПДД в Харькове

Глава СБУ Харьковской области Роман Дудин обратился к народным депутатом как избиратель с просьбой исключить нардепа Александра Куницкого из комитета ВР по правоохранительной деятельности после нарушения правил дорожного движения в Харькове.

Куницкий нарушил ПДД, когда спешил на заседание комитета ВР по поводу нарушений ПДД

Об этом сообщило издание Kharkiv Today. На заседании коллегии в областной прокуратуре он напомнил, что инцидент произошел как раз на том перекрестке, где в результате резонансного ДТП с Аленойц Зайцевой в 2017 году погибло шесть человек.

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Куницкий нарушил рядность и не соблюдал требования дорожных знаков.

«Один из нардепов злостно нарушает ПДД на перекрестке, где было ДТП с Зайцевой. Как по мне — это верх цинизма. Как обычный избиратель обращаюсь, чтобы рассмотреть нахождение этой личности в этом комитете. Человек, который нарушает ПДД, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями», — сказал Дудин.

Ранее Власти писали, что в Харькове 22 ноября патрульные полицейские остановили за нарушение требований дорожного знака автомобиль Porsche Panamera народного депутата от “Слуги народа” Александра Куницкого.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, СБУ, пдд, Александр Куницкий
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