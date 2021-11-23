Мэр Харькова Терехов странно объяснил большое количество ДТП в городе

Большое количество ДТП в Харькове связано с хорошим дорожным покрытием.

Так мэр ответил на вопрос о причине большого количества ДТП в городе



Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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По его словам, на улицах Харькова наблюдается повышенное количество аварий из-за качественного дорожного покрытия. Так мэр ответил на вопрос о причине большого количества ДТП в городе.

«Вы задаете вопрос: „А почему так много ДТП?“ Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие. Я вам не случайно говорю это», – отметил Терехов.

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Кроме того, по словам мэра, после ремонта дорог его стали чаще просить об установке лежачих полицейских на внутриквартальных дорогах.

«Как только ты внутриквартальную дорогу делаешь хорошую, на следующей встрече приходят люди и просят: „Положите, пожалуйста, лежачего полицейского“. Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят на площадки и начинаются проблемы», - сообщил мэр.

Как ранее сообщали Власти, по результатам социологического опроса на выходе из избирательных участков, в Харькове на выборах городского головы со значительным отрывом победил Игорь Терехов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Харьков, дтп, Игорь Терехов