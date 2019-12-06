В Кривом Роге два девятиклассника избили и изнасиловали 48-летнюю сотрудницу бани

Подростки избили, изнасиловали и ограбили сотрудницу бани, в которой они проводили время.

Подростков задержали, они дали признательные показания



Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции.

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21 ноября в Кривом Роге двое подростков совершили сразу три преступления, после чего продолжили отдыхать.

Так, по версии следствия, подростки проводили время в местной бане, когда внезапно начали развлекаться с огнетушителем – один из парней его снял и начал использовать в помещении.

Это заметила сотрудница заведения, и сказала подросткам, что за огнетушитель им придется заплатить, на что ребята огласились, предложив ей пройти вместе до банкомата.

По пути к банкомату, на улице Украинской подростки повалили женщину на землю, жестоко избили с помощью камня и по очереди изнасиловали, после чего забрали из ее кармана телефон и продолжили развлекаться в кафе неподалеку.

Пострадавшую в бессознательном состоянии обнаружил прохожий. Прибывшие на место медики доставили ее в больницу, где у нее были диагностированы многочисленные травмы и ушибы.

Подростков задержали, они дали признательные показания. Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщали Власти, на Житомирщине мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: изнасилование, подростки, ограбление, кривой рог